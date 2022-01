Wiesentheid vor 54 Minuten

Markantes Fahrrad gestohlen

Wie bereits im Dezember 2021 von der Polizei berichtet, ereignete sich in der Nacht auf den 23. Dezember der Diebstahl eines markanten Fahrrads in Wiesentheid. In der Eisenbergringstraße wurde ein kupferfarbenes Fahrrad der Marke Fatbike aus einem dortigen Lagerraum gestohlen. Seitlich waren am Gepäckträger zwei Taschen angebracht. Nun liegt ein Foto des gestohlenen Fahrrades vor.