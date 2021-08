Kitzingen vor 49 Minuten

Marihuana-Aufzuchtanlage in Kitzinger Wohnung entdeckt

Samstag gegen 19 Uhr. Bei einem Hilfseinsatzes in einem Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße in Kitzingen nehmen die Beamte der Kitzinger Polizei verdächtigen Geruch im Treppenhaus wahr: Das riecht doch hier stark nach...genau: Marihuana. Die Geruchsquelle ist schnell ausgemacht: In der Wohnung eines 33-Jährigen landen die Polizisten einen Volltreffer. Der Mann hatte in Wohnung eine Aufzuchtanlage installiert, in der er Marihuana anbaute. Weiterhin fanden laut Polizeibericht sich ein Schlagring und rund 20 Gramm geerntetes Marihuana. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet.