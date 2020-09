Marianne und Anton Jendrykiewicz: Im Felsenkeller funkte es

Marianne und Anton Jendrykiewicz feierten in Obernbreit goldene Hochzeit, dazu gratulierte Bürgermeisterin Susanne Knof. Die Ehefrau – Jahrgang 1950 – wuchs als Marianne Valentin ohne Geschwister in Mönchsondheim auf, wo sie die Dorfschule besuchte. Danach arbeitete sie im elterlichen Haushalt mit. Ehemann Anton wurde 1946 geboren und wuchs mit vier Geschwistern in Rittershausen auf. Nach vier Jahren Volksschule ging er in ein Gymnasium in Würzburg und wurde Austauschschüler in Innsbruck und Bregenz.

1962 begann er eine Lehre als Sozialversicherungsfachangestellter und brachte es bei dieser Krankenkasse bis zum Geschäftsführer in Bad Windsheim. Dann jedoch wechselte er in die freie Wirtschaft und wurde zunächst Personalchef und Prokurist im Unternehmen Engert in Herrnberchtheim. Dort übernahm er den Brennstoffhandel, den er mit Beginn der Rente 2008 an Tochter Tanja übergab.

Das Paar wohnte zu dieser Zeit immer noch in Mönchsondheim und Anton Jendrykiewicz vertrat den Ort im Iphöfer Stadtrat als Ortssprecher. Am 6. Februar 1969 hatte sich das Paar beim Faschingsball im Kitzinger Felsenkeller kennen gelernt, den Marianne mit Freundinnen besucht hatte. Anton war ihr gleich sympathisch gewesen und überzeugte sie schließlich, da er nicht locker ließ um sie zu werben. Noch im gleichen Jahr wurde Verlobung gefeiert und am 4. September bei fränkischem Hochzeitsessen Hochzeit gefeiert.

Die Hochzeitsreise führte die Jungvermählten nach Mallorca. Genau am zweiten Hochzeitstag wurde die Tochter geboren. 1993 erfolgte der Umzug nach Obernbreit. Die Freizeit verbringen die Eheleute mit Arbeiten im Garten und sportlichen Aktivitäten und Reisen in alle Welt. Nur die Reiseplanungen zur Goldhochzeit fielen der Pandemie zum Opfer.