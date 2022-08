Kitzingen vor 20 Minuten

Mariä Himmelfahrt: Wenn der Glaube zum Feiertag verhilft und warum Kitzingen sich auch ohne freut

Arbeiten oder nicht – das ist am 15.8. eine Glaubensfrage. In mehrheitlich katholischen Orten in Bayern ruht die Arbeit. Dabei geht es, wie die Statistik am Beispiel des Landkreises Kitzingen zeigt, mitunter eng zu.