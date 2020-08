Mariä Himmelfahrt: Feiertag als Einkaufstag in Kitzingen

Der 15. August ist für den Kitzinger Einzelhandel Jahr für Jahr ein neuralgischer Tag: Während der Feiertag Mariä Himmelfahrt in den meisten Städte und Gemeinden der Region, in denen die Mehrzahl der Bewohner Katholiken sind, als kirchlicher Feiertag und damit als arbeitsfrei gilt, ist der Tag in der evangelisch-lutherisch dominierten Kreisstadt, ebenso wie beispielsweise in Mainbernheim oder Markt Einersheim, ein ganz normaler Arbeitstag. Entsprechend haben Geschäfte und Läden geöffnet – und von auswärts strömen Käufer heran, die ihren arbeitsfreien Tag gerne zum Einkaufsbummel nutzen.

"Der Tag war in den vergangenen Jahren einer der, oder gar der umsatzstärkste Tag für etliche Kitzinger Einzelhändler", sagt Frank Gimperlein, Geschäftsführer des Kitzinger Stadtmarketingvereins. Dass der Feiertag, der die Händler strahlen lässt, dieses Jahr auf einen Samstag fällt, bewertet Gimperlein mit Blick auf die Erfahrungen zurückliegender Beispiele eher als Vorteil. "Das zieht normalerweise eher mehr Menschen an."

Livemusik und Kinderkarussell

Die Geschäfte in Kitzingen haben laut Gimperlein an Mariä Himmelfahrt normal geöffnet, das heißt wie an den sonstigen Samstagen im Jahr bis 16, manche aber auch bis 18 Uhr. Der Stadtmarketingverein sorgt für Livemusik am Marktplatz, hauptsächlich, um die Gäste auf den seinen Angaben nach 220 Sitzplätzen der Außengastronomie im Herzen der Altstadt zu unterhalten. Zudem unterhält eine musikalische Dreier-Combo, die durch die Straßen zieht. Die Musik soll die Verweildauer der Kunden in der Stadt erhöhen. Auf dem Platz der Partnerstädte dreht sich zudem ein Kinderkarussell und der Stadtschoppen am Stadtbalkon hat bereits ab 14 Uhr geöffnet.