Seinsheim vor 5 Stunden

Maria Merbecks feiert 85. Geburtstag

Maria Merbecks feierte in Seinsheim ihren 85. Geburtstag. Sie wurde am 6. März 1936 in Seinsheim geboren. Mit zwei älteren Brüdern wuchs sie auf. Die Jubilarin heiratete Jakob Merbecks. 45 Ehejahre erlebten sie zusammen, bevor ihr Mann 2007 gestorben ist. Aus der Ehe gingen vier Kinder – drei jungen und ein Mädchen – hervor. Maria Merbecks freut sich über fünf Enkel.