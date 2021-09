Wasserberndorf vor 1 Stunde

Mann wird von splitterndem Spiegelglas verletzt

Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein 41-jähriger Lkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2260 von Heuchelheim in Richtung Wasserberndorf. In einer Linkskurve geriet der Mann mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit zu weit nach links und streifte mit der linken Seite des Lkw den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden VWs.