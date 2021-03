Volkach vor 45 Minuten

Mann verbrannte Kartons im Schrebergarten

Eine Frau hat der Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt, dass ein Mann in einer Schrebergartenanlage bei Volkach ein größeres Feuer angezündet habe. Darin würde er größere Mengen an Kartons verbrennen. Um einen Beweis dafür zu haben, hatte die Frau laut dem Polizeibericht mit ihrem Handy ein Video von den Vorgängen gedreht. Die Polizei überprüfte den Umweltsünder, der nun mit einer Anzeige rechnen muss, weil er Kartons verbrannt und nicht ordnungsgemäß entsorgt hat. Doch auch die Frau werde bestraft, schreibt die Polizei in ihrem Bericht weiter. Der Grund: Sie habe den Mann unerlaubt gefilmt, weshalb nun wegen eines Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung gegen sie ermittelt werde.