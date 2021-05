Wiesentheid vor 1 Stunde

Mann spricht in Wiesentheid Kinder auf Spielplatz an

Über den polizeilichen Notruf 11o sind am Pfingstsamstag gegen 19 Uhr mehrere Mitteilungen eingegangen, dass sich am Mehrgenerationenspielplatz in Wiesentheid ein Mann aufhalten solle, der auch Kinder angesprochen habe. Das teilt die Polizei per Pressetext mit.