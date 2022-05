Einen Fall von sexueller Nötigung meldet die Polizeiinspektion Kitzingen. Am Freitag befand sich gegen 11.20 Uhr eine Reinigungskraft in den öffentlichen Toilettenanlagen gegenüber dem Rathaus in Wiesentheid, um sie zu reinigen. In der dortigen Damentoilette sprach sie ein teilweise entkleideter Mann an und fragte sie, ob sie sexuelle Handlungen an ihm vornehmen wolle.

Nachdem weitere Angestellte des Rathauses den Mann ansprachen, flüchtete er zunächst, konnte jedoch durch Polizeibeamte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in einem Waldstück bei Wiesentheid gefunden werden. Er hat seinen Wohnsitz in Mittelfranken. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Kitzingen.