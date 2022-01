Gefährlich für die eingesetzten Beamten der Polizei Kitzingen hätte ein Einsatz am Freitag gegen 19.40 Uhr in der Mainbernheimer Straße in Etwashausen enden können. Zunächst war ihnen eine männliche Person gemeldet worden, die mit einem Baseballschläger gegen Laternenmasten schlägt.

Beim Eintreffen der Streife warf der 43-Jährige den Baseballschläger in ein angrenzendes Gebüsch. Bei der Überprüfung des mit 1,64 Promille deutlich alkoholisierten Mannes fanden die Beamten noch ein Küchenmesser mit einer etwa 30 Zentimeter langen Klinge und ein Küchen-Beil mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge, die der Mann versteckt im hinteren Hosenbund getragen hatte.

Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt, berichtet die Kitzinger Polizei. Als Grund für seine „Bewaffnung“ gab der 43-Jährige den Beamten gegenüber an, „dass es in Kitzingen so gefährlich sei“.