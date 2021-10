Volkach vor 39 Minuten

Mann greift in Kasse und flüchtet mit 350 Euro

Am Donnerstag um 17.26 Uhr kam es im Sonderpreis-Baumarkt in der Volkacher Industriestraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter bezahlte an der Kasse einen Artikel. Während die Kassiererin das Wechselgeld herausgab, griff der männliche Täter in die geöffnete Kasse hinein und entnahm 350 Euro Bargeld. Danach flüchtete er zu Fuß in die Industriestraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos.