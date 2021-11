Kitzingen vor 1 Stunde

Mann geht auf 36-Jährigen los

Zu einem Körperverletzung ist es am Dienstag zwischen 19.45 und 20 Uhr am Unteren Mainkai in Kitzingen auf dem Spielplatz neben der Feuerwehr gekommen. Ein Mann soll auf einen 36-Jährigen, der sich in einer Personengruppe befand, losgegangen sein und ihn verletzt haben, heißt es im Polizeibericht.