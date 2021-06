Christoph Maul tritt mit seinem Programm „Mangel durch Überfluss“ in Uffenheim beim ersten Open-Air-Kabarett des SPD-Ortsverein Uffenheim auf. Dieses findet am Samstag, 10. Juli, ab 20 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Christoph Maul ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Kabarett- und Comedyszene. Neben zahlreichen Auftritten in ganz Süddeutschland und Österreich war er auch in diversen Fernsehsendungen zu sehen. Nun kommt der für verschiedene Kabarettpreise nominierte Künstler mit seinem aktualisierten Erfolgsprogramm „Mangel durch Überfluss“ zu einem der wenigen Auftritte in der Heimatregion nach Uffenheim.

Bei abendfüllenden Veranstaltungen wie dieser ist bei dem Programm „Mangel durch Überfluss“ auch immer der Gstanzlsänger und Liedermacher Martin Rohn mit auf der Bühne. Seine musikalischen Beiträge bilden dann jeweils die passende Überleitung zu Christoph Maul.

Von der regionalen Politik bis zu internationalen Themen

Gekonnt, humorvoll und intelligent bedient Christoph Maul eine Vielzahl an Themen, angefangen von der regionalen Politik, über die Landes- und Bundespolitik bis hin zu internationalen Themen. Aber auch gesellschaftliche Widersprüche werden hier nicht ausgespart. Am liebsten ist Christoph Maul jedoch der Wahnsinn des Alltags. Seien es die Probleme im Homeoffice auf dem flachen Land oder den selbst erlebten Online-Schwangerschaftskurs. Auch wird den Fragen auf den Grund gegangen, warum Andreas Scheuer immer noch Minister sein darf und warum es seit Jahren keine vernünftige Möglichkeit gibt, Milchkartons zu öffnen.

Christoph Maul bringt Themen und Situationen, die jeder aus seinem Alltag kennt, auf ganz spezielle Weise zusammen und spinnt draus aberwitzige Geschichten. Seine Auftritte sind geprägt von einer hohen Dichte an Pointen gibt, bei denen kein Auge trocken bleibt.

Besonderes Markenzeichen des Programmes ist die hohe tagesaktuelle Gestaltung, aber auch, dass immer regionale Themen mit auf die Bühne gebracht werden. Diese betreffen sowohl die Auftrittsregion als auch den Auftrittsort selbst.

Kartenvorverkaufsstellen in Uffenheim: Buchhandlung und Schreibwarengeschäft Seehars, Altstadtmarkt und Geuder Haushaltswaren. Auch über die Homepage der SPD-Uffenheim (www.spd-uffenheim.de) können Karten bestellt werden.