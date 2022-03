Klaus Petter, ein seit vielen Jahren engagierter Ehrenamtlicher, Unternehmer Michael Iglhaut und Vereinsvorsitzender Achim Knöchel, alle drei haben im Landratsamt aus den Händen von Landrätin Tamara Bischof den Umweltpreis des Landkreises für das Jahr 2021 erhalten. Die Preisverleihung zeigte, wie unterschiedlich der Umweltschutz aufgestellt ist.

Klaus Petter erhielt den Preis bereits zum zweiten Mal. Unter anderem führte er 16 Jahre lang die Geschäftsstelle des BUND in Kitzingen bis 2019. Seit 2014 ist er amtlich bestellter Biberberater für das Landratsamt, berät dabei Landwirte und Kommunen, quasi als "verlängerter Arm der unteren Naturschutzbehörde, was Aufklärung betrifft", so die Landrätin. "Der Biber ist im Landkreis angekommen, was nicht jedem gefällt", sagte Petter. Wenn es um Schadensregulierung gehe, dann sei das Landratsamt schnell und unbürokratisch.

Workshops für Kinder und Vortragsreihen an Schulen

Hilfsprojekte nach einer Unwetterkatastrophe auf den Philippinen waren die ersten Aktionen von Helfern, die sich 2017 zum Verein WeForFuture in Marktbreit zusammen schlossen, an deren Spitze Achim Knöchel steht. "Sie wollen Menschen sensibilisieren und begeistern, sich für Mitmenschen, Umwelt und eine nachhaltige Zukunft zu engagieren", so die Landrätin. Projekte gegen Armut und Ungerechtigkeit werden vom Verein genauso unterstützt, wie die Förderung von Umwelt- und Naturschutz mit dem Ziel einer fairen, friedlichen und nachhaltigen Zukunft für alle. Ein Festival und Baumpflanzaktionen werden veranstaltet, Workshops für Kinder und Vortragsreihen an Schulen sollen über wichtige gesellschaftliche Themen informieren. "Das ist kein Pries für mich alleine, sondern für den gesamten Verein", antwortete Knöchel auf die Laudatio. Das Preisgeld in Höhe von 333 Euro werde für eine Schule auf den Philippinen eingesetzt, "wo die viel mit dem Geld machen können".

"Ich war erst sehr skeptische" gab der dritte Preisträger Michael Iglhaut - Autohändler aus Marktbreit - zu, als Christian Söder vom Fledermausprojekt und Markus Schmitt vom Landschaftspflegeverband auf ihn zukamen, wegen seines Betriebsgeländes im Kitzinger Gewerbegebiet Goldberg. "Aber ich hab auch gedacht: Ich hör mir das mal an."

Ökologische Optimierung der Beleuchtung

Dass es da einen Flugkorridor aus Hoheim hinüber auf das Flugplatzgelände in Kitzingen für das Graue Langohr geben könnte, das war außerhalb Iglhauts Vorstellung gelegen. "Das hätte man doch bemerken müssen", sagte er. Hat er aber nicht, denn das Graue Langohr ist eine Fledermaus und nachtaktiv. Und so wuchs seine Neugierde und seine Begeisterung für das Projekt. Anfangs noch schweren Herzens stimmte er zu, dass eine Grünfläche neben dem Werkstattgebäude zur Wiese wurde, die nur noch einmal jährlich gemäht wird, mehr Insekten sind mehr Nahrung für die Fledermaus. Und auch das gibt er zu: Das widersprach anfangs schon seinem Gefühl für Ordnung. Neue Bäume und die ökologische Optimierung der Beleuchtung folgten. Nachts leuchtet es jetzt nicht mehr kaltweiß in alle Richtungen, sondern bernsteinfarben nach unten. Auch das war anfangs gewöhnungsbedürftig.

"Heute sind wir froh, dass wir mitgemacht haben und hoffen auf viele Nachahmer", sagte Michael Iglhaut, eh er darauf verwies, dass auch schon sein Vater für Aufforstungen in Segnitz den Umweltpreis erhalten hatte. Iglhaut ist auch ein gutes Beispiel für den Schlusssatz des Umweltreferenten des Kreistags, Klaus Sanzenbacher: "Ich kann nur schützen, was ich auch kenne."