Volkach vor 23 Minuten

Malwettbewerb „Faire Schultüte“ gestartet

Die Fairtrade-Stadt Volkach und der Weltladen laden alle Kinder zum Malwettbewerb „Faire Schultüte“ ein. Zu gewinnen gibt es drei fair gefüllte Schultüten, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadt Volkach. Teilnehmen dürfen alle Vor- und Grundschulkinder aus Volkach und den Ortsteilen sowie Nordheim am Main und Sommerach. Es soll ein DIN A4-Bild zum Thema „Fairtrade“ gestaltet werden. Abzugeben sind die Kunstwerke im Weltladen Volkach in der Spitalstraße 21. Das Bild ist auf der Rückseite mit Namen, Alter, Klasse und einer Telefonnummer oder Adresse zu versehen. Einsendeschluss ist der 31. August.