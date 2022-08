Immer am Wochenende nach dem Fest des Stadelschwarzacher Kirchenpatrons, dem heiligen Bartholomäus (24. August), wird die „Schwarzier Kerm“ gefeiert. Ab Freitag, 26. August, beginnt somit laut Mitteilung der Stadelschwarzacher Kirchweihmädels und -burschen sowie des Sportvereins als Veranstalter das Festwochenende mit einem Fußballfreundschaftsspiel der DJK Stadelschwarzach All-Stars. Am Samstag spielen um 15 Uhr Herren (SG) DJK Stadelschwarzach II – SG Gädheim/Untereuerheim II; um 17 Uhr Herren (SG) DJK Stadelschwarzach – SG Gädheim/Untereuerheim.

Neben der Mallorca-Party am Samstag, 27. August, ab 21 Uhr ist die Kirchweihpredigt im Biergarten am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr das Highlight, das ab 14 Uhr musikalisch von der Blaskapelle Stadelschwarzach umrahmt wird. Am Montag ist ab 17.30 Uhr Kirchweihausklang.

An allen Tagen gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus der Sportheimküche.