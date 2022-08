Weinprinzessin Emmi Wendemuth hatte Ideen eingebracht und das Team um Festleiter Axel Ehliger und die Weinbauvereinsvorsitzende Cindy Reitmeier setzte die Ideen um und plante vieles neu für die Albertshöfer Mainwiesen. Herausgekommen ist: Eine erstmalige Freiluftveranstaltung mit schöner Atmosphäre im Grünen am Freizeitgelände, wozu Emmi Wendemuth zum Genießen unter dem Sternenhimmel einlud.

Beim Empfang im Rathaushof betonte Bürgermeister Horst Reuther, wie sehnsüchtig alle darauf gewartet hätten, nach der Corona-Zwangpause und nur abgespeckten Daheimwiesen endlich wieder eine richtige Mainweisen feiern zu können. "Ich freue mich, zusammen mit unserer Weinkönigin der Herzen und ihnen anstoßen zu können", sagte der Bürgermeister. Mit "Gut Ding braucht Weile" brachte das Ortsoberhaupt eine bekannte Redewendung und bezog den Satz auf die Mainwiesen wie auch auf den Ort des Empfangs, den Rathausvorplatz.

"Ich gehe davon aus, dass der Platz hier bei der nächsten Mainwiesen anders aussehen wird", meinte Horst Reuther. Neu ist bereits jetzt das Konzept des Festes und der Bürgermeister lobte besonders Cindy Reitmeier und Axel Ehliger für das Ergebnis. Horst Reuther begrüßte unter den geladenen Gästen des Empfangs besonders Landrätin Tamara Bischof sowie seine Amtskollegen Karl-Dieter Fuchs aus Mainstockheim und Roland Hoh aus Biebelried.

Für die Vereine hieß der Bürgermeister den Vorsitzenden des Wasserbeschaffungsverbandes, Erich Wenkheimer, willkommen. In den aktuell heißen und trockenen Zeiten sei Wenkheimer einer der wichtigsten Menschen in Albertshofen. "Denn was würden wir leiden, ohne unser gutes Wasser", gab Horst Reuther zu bedenken. Den Empfang untermalten der Männergesangverein und die Reiterlichen Jagdhornbläser aus Nürnberg. Nach dem Marsch zum Festplatz eröffnete Emmi Wendemuth dort auf der Bühne in Begleitung vieler Majestäten aus dem Kitzinger Hofstaat offiziell die Mainwiesen.

Die Mainwiesen hat die Besonderheit, dass es neben dem Wein auch einen Bierstand gibt, daher die vor ein paar Jahren geänderte Namensgebung. Am Montagabend klingt das Fest mit der Band Mr-Music-Trio aus.