Nach einem Empfang von Ehrengästen im Hof des Zanghauses durch Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs zog die Festgesellschaft zu den Klängen der Retzstadter Musikanten zum Festplatz, wo Weinprinzessin Sina I. das Mainstockheimer Weinfest "Wein am Main" eröffnete.

Es war Sinas zweiten Weinfest in mehr als drei Jahren Amtszeit. Dabei bekannte die Weinhoheit, dass solche Eröffnungen immer eine Herausforderung seien und nicht zur Gewohnheit würden.

Auch dieses Jahr werde wieder zur Herausforderung für die Winzer, die wegen des Klimawandels neue Rebsorten pflanzten, die der Hitze in den Weinbergen zukünftig besser trotzen sollen. Sina Markert erklärte auf Nachfrage, die Wasserversorgung sei soweit in Ordnung und Mainstockheim, mit zwei Brunnen sei man ganz gut aufgestellt. Der Ertrag in den Weinbergen bewege sich im Durchschnitt.

Gut gerüstet für das Weinjahr

Winzer Rainer Knott erinnerte, dass der Ertrag 2020 wegen Frosteinwirkung geringer war. Der 21er Jahrgang sei gut gelaufen sei, auch ohne das Weinfest Wein am Main. Der Weinbauverein und seine Winzer seien für das neue Weinjahr gut gerüstet.

Landrätin Tamara Bischof unterstrich die Bedeutung des Weinbaus für den Landkreis. Sie bewunderte den Einsatz der Winzer, die in allen Wetterlagen in den Weinbergen ihr Bestes geben, um den Ertrag dann in den Kellern zu dem auszubauen, was den Weinlandkreis ausmache.

Weinprinzessin Sina I. wurde bei der Eröffnung ihres zweiten Weinfest von zwölf Weinhoheiten aus den umliegenden Winzerdörfern begleitet.