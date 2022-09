Gute Nachrichten für die Mainstockheimer: Die Kosten für das Wasserwerk zur Sulfatreduzierung bleiben auch nach den jüngsten Ausschreibungsergebnissen im Bereich der ursprünglichen Kostenschätzung von rund 1,8 Millionen Euro. Bis auf einen Teil der Außenanlagen sind damit, so Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, auch alle Gewerke vergeben.

Für die vor einigen Wochen vergebene Elektro/Steuerungstechnik und Verfahrenstechnik/Metallbau hatte sich angesichts der enormen Preissteigerungen die Verwaltung etwas Besonderes ausgedacht: Eine Preisgleitklausel sollte "Mondpreise" verhindern. Die Firmen sollten dabei die aktuellen Preise anbieten und nicht vermutete Kosten abschätzen, die zu Zeiten der Ausführung, die einige Wochen oder gar Monate nach der Auftragsvergabe folgen, aktuell sein könnten. Bei bestimmten Über- oder auch Unterschreitungen des Angebots wäre automatisch eine Korrektur der Kosten erfolgt.

Nun hatte eine für Verfahrenstechnik bietende und an zweiter Position liegende Firma einen Preisnachlass von 3,5 Prozent angeboten, falls Mainstockheim auf die personalaufwändige Gleitklausel verzichtet und hatte damit das günstigste Angebot. Zwar lag dieses um rund 100.000 Euro über der Kalkulation, dafür waren zuvor vergebene Aufträge entsprechend günstiger als vorausberechnet. Insgesamt beläuft sich der Auftrag für die Verfahrenstechnik/Metallbau auf 560.500 Euro, für die Elektro-/Steuerungstechnik auf 317.000 Euro.

Wasserwirtschaftsamt verweigert Zustimmung

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg macht Druck auf die Gemeinde. Bei der 4. Änderung des Flächennutzungsplans, hier ging es um knapp 4000 Quadratmeter, die am Rande des Ortes bebaut werden können, verweigerte das Amt in seiner Stellungnahme die Zustimmung. Der Grund ist die sanierungsbedürftige Kläranlage Mainstockheims, deren Genehmigung Ende 2025 ausläuft. Bislang, so das Amt, liege noch keine "Variantenstudie zur zukünftigen Abwasserbehandlung vor", die Frist 30. Juni 2022 sei zudem überschritten.

"Das ist ein glatter Witz" konterte Bürgermeister Fuchs. Denn die Genehmigung laufe bis Ende 2025, ein Fachbüro sei eingeschaltet und Anfragen zu den Nachbarn Kitzingen, Dettelbach und Albertshofen würden laufen. Allerdings, auch das gab Fuchs zu: Die Mainstockheimer Kläranlage entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, man sei aber an der Lösungssuche. Nicht nur Fuchs, sondern auch einige Räte vermuteten hinter der Reaktion des Amtes vielmehr eine "Retourkutsche" zum Handeln der Gemeinde bezüglich der Einleitung der Rückstände aus der Sulfatreduzierung des Trinkwassers in den Main. Dies wurde vom Amt erst genehmigt, als Fuchs seinen Parteikollegen, den bayerischen Umweltminister einschaltete.

Landratsamt hat das letzte Wort

Auf die Änderung des Flächennutzungsplans hatten die Einwände des Amtes keine Auswirkungen, da die Gemeinde für die maximal zwei Gebäude, die damit errichtet werden können, keine zusätzliche Belastung auf die Kläranlage zukommen sieht. Die Rätin und die Räte genehmigten denn auch die Satzung für die Änderung einstimmig. Das letzte Wort hat nun allerdings das Landratsamt.

Am Ende war keiner im Rat dafür, das Jubiläumsgeschenk der LKW Kitzingen, eine Sitzbank mit Lademöglichkeiten für Mobilgeräte, bei einer Eigenbeteiligung von 2000 Euro aufzustellen. Von "Lächerlichkeit", so Rat Günter Voit bis hin zu "Ich bin nicht scharf darauf, so eine Bank im Ort zu haben" (Sabine Fuchs) und weiteren Ablehnungsworten reichten die Argumente.