Kitzingen vor 11 Minuten

Mainsheriffs im Roxy

Die Wasserwacht in Kitzingen sei in einer glücklichen Lage, so Thomas Krämer. Der Vorsitzende der Ortsgruppe bedankte sich bei "zahlreichen Aktiven" für ein "tolles Engagement im letzten Jahr; insbesondere bei der Absicherung des Mainfrankentriathlons und der Unterstützung des BRK im Testzentrum". Zum Saisonabschluss lud die Wasserwacht ihre aktiven Mainsheriffs daher zur Sondervorstellung des neuen Rosenmüllerfilms "Beckenrandsheriff" ins Roxy Kino. Der Film thematisiert humorvoll ein in Bayern reales Problem: Schwimmbadsterben. Nicht nur zur Ausbildung und Training der aktiven Retter, sondern vor allem für das Angebot von Schwimmunterricht sei der Erhalt der Bäder wichtig. Bei Oberbürgermeister Stefan Güntner und Ehrenamtsreferentin Sabrina Stemplowski für den gesamten Stadtrat bedankte sich Krämer daher für die guten Bedingungen, die der Wasserwacht im Aquasole Kitzingen ermöglicht werden.