Ab sofort pendelt der rote Schienenbus wieder an jedem Sonn- und Feiertag zwischen Seligenstadt bei Würzburg und Volkach/Astheim. Das teilt die IG Mainschleifenbahn mit. In einem Schreiben an diese Redaktion heißt es, dass Abfahrtszeiten (Seligenstadt: 10.45/12.45/14.45/16.45 Uhr; Volkach/Astheim 12/ 14/ 16 und 17.45 Uhr) und Fahrpreise unverändert bleiben. Allerdings gelten nur die Fahrscheine der Mainschleifenbahn, keine 9-Euro-Tickets oder DB- und Verbundfahrscheine. Vorgesehen sind in diesem Jahr wieder zusätzliche Sonder- und Spätfahrten zum Volkacher Weinfest.

Endlich sei auch der Steuerwagen mit seinem großen Gepäckabteil wieder zurück, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Darin könnten Fahrräder und Kinderwagen mitgenommen werden, zusätzlich erweitere sich die Kapazität um 40 Sitzplätze. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschrieben periodischen Revision waren an dem Fahrzeug in den letzten zwei Jahren Achsen, Bremsanlage, Puffer und viele Kleinteile überholt und fachkundig geprüft worden. Coronabedingt hatten sich diese Arbeiten um ein gutes Jahr verzögert.

Saisonende ist heuer am 16. Oktober. Die herbstlichen Samstagsfahrten müssen in diesem Jahr wegen Personalmangels aber entfallen.

Details zum Fahrplan finden sich an den Aushängetafeln vor Ort oder unter www.mainschleifenbahn.de