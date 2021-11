Der Gemeinderat Buchbrunn genehmigte die von Bürgermeister Hermann Queck vorgestellte finale Version der ILEK-Entwurfsplanung und des Vitalitätschecks.

Die Gemeinde ist zusammen mit der Stadt Dettelbach und den Gemeinden Albertshofen, Biebelried und Mainstockheim Mitglied in der ILE MainLand Allianz. Dort liegen jährlich 10 000 Euro in einem Fördertopf, aus dem Kleinmaßnahmen bezuschusst werden können. Die Mitgliedschaft bewirkt zudem höhere Förderungen bei öffentlichen Maßnahmen. Queck unterstrich, dass sich im Konzept auch von Bürgern eingereichte Vorschläge wiederfinden.

Dieter Koch regte dazu an, aus dem 170 Seiten starken Werk Buchbrunner Belange herauszuziehen, um Einzelbereiche nach und nach aufzugreifen.

Der Bürgermeister legte in der Sitzung außerdem den Rechenschaftsbericht für den Haushalt 2020 vor. Er wurde mit 2 311 309 Euro im Verwaltungshaushalt und 4 036 957 Euro im Vermögenshaushalt abgeschlossen. Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 426 591 Euro in den Vermögenshaushalt überführt werden. Die Verschuldung lag am Jahresende bei 236 808 Euro, die Rücklagen sind mit insgesamt 3 205 953 Euro beziffert.

Der Bürgermeister legte zudem den Beteiligungsbericht der Gemeinde als alleiniger Gesellschafterin am Dorfladen Kummrei vor. Demzufolge ist der öffentliche Zweck mit einer attraktiven Nahversorgung zur Sicherung der Ernährung mit einem Sortimentsaufbau erfüllt. Dazu zähle die Versorgung der Bevölkerung mit Backwaren, Lebensmitteln, Getränken und Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie der Betrieb eines kleinen Cafés.

Der Jahresfehlbetrag wurde für 2019 mit 141,62 Euro beziffert.

Die Ratsrunde beriet zudem über folgende weitere Themen:

* Bei der Änderung des Bebauungsplanes Steigweg der Stadt Kitzingen sieht der Gemeinderat keine städtebaulichen Belange berührt.

* Die gleiche Entscheidung fiel bei der Änderung des Bebauungsplanes Großlangheimer Straße – Nord der Stadt Kitzingen.

* Eine Überprüfung von Rückstauklappen durch den Bauhof ergab, dass am Sportheim eine Klappe vorhanden ist, am Dorfladen Kummrei jedoch nicht.

* Der Bauhof hat die veränderte Einmündung der Gartenstraße in die Kitzinger Straße fertiggestellt.

* Am Sportgelände wurde das Minispielfeld abgenommen.