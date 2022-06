Trotz der Corona-Einschränkungen gab es beim Verein "Bürgerinitiative Lama Landschaftsschutz Mainschleife" vielfältige Aktivitäten. Das berichtete Vorsitzende Birgit Rottmann-Barth bei der Jahreshauptversammlung im katholischen Pfarrheim in Volkach. Dort haben die Mitglieder außerdem ihren neuen Vorstand gewählt, wie aus einem Presseschreiben hervorgeht, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden Birgit Rottmann-Barth und Elmar Erhard, als Schatzmeister Karl-Heinz Döhler, als Schriftführer Erich Helfrich, als Beiräte Elmar Datzer, Richard Dietz und Winfried Meusert bestätigt.

Die Vorsitzende gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr. Vieles sei erreicht worden, so Rottmann-Barth, doch auf der Agenda stünden immer noch wichtige Themen, wie der Sand-und Kiesabbau bei Fahr und Astheim, der Erhalt des wertvollen Naturschutzgebietes "Dürringswasen", das durch ein geplantes Baugebiet bedroht ist und insbesondere die Gestaltung der Mainlände. Erfreulicherweise seien hierbei bei einer ersten Planungspräsentation Vorschläge der Bürgerbefragung und von Lama einbezogen worden, aber es gäbe immer noch Punkte, die für den Verein nicht zu akzeptieren seien, wie zum Beispiel der Bau einer kostenintensiven Edelstahlbrücke, die als barrierefreier Zugang zur Altstadt geplant sei.

Klares Nein zur geplanten Bustrasse

Ein klares "Nein" auch von beiden Vorsitzenden zur geplanten Bustrasse. Das Errichten einer Busstraße, mit zusätzlichen Parkplätzen, neben dem Eschbachgraben, sei nicht akzeptabel. Zudem sei das Kreuzen von Fußgängerinnen und Fahrradfahrern mit Bussen und Autos gefährlich und nicht zeitgemäß. Investitionen von 600.000 bis 800.000 Euro in eine Straße, die lediglich dazu dient, dass sich die Gäste von Hotel-und Ausflugschiffen 80 Meter Fußweg sparen, seien nicht nachvollziehbar.

Elmar Erhard drängte auf ein zügiges Vorankommen der Gestaltung der Mainlände, es sei keine Option für Lama, dass die Stadt erst in 15 Jahren damit beginnen will, einen grünen Park für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Beisitzer Elmar Datzer berichtete über die Bürgerinitiative "bierr" und betonte, dass es nicht darum gehe, die Bebauung auf dem kirchlichen Grundstück zwischen Eichfelder und Rimbacher Straße zu verhindern, sondern darum, die Eigenart des Landschaftsbildes zu erhalten.

Zum Schluss der Versammlung wiesen die beiden Vorsitzenden darauf hin, dass sich für den Vorstand vor dem Hintergrund der Erfolge des Vereins die Frage stellt, wie in Zukunft die Aufgaben des Vereins in jüngere Hände gelegt werden können. Mit der Kampagne "LAMA will jünger werden" appellierte der alte und neue Vorstand an die Mitglieder, sich zu informieren, wer Interesse haben könnte, den Generationswechsel zu unterstützen.