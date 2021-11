Mainfrankenpark vor 54 Minuten

Mainfrankenpark: Unbekannter will in Zentrallager einbrechen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 21.37 Uhr versucht, gewaltsam in das Zentrallager eines Elektro- und Elektronikfachmarktes im Dettelbacher Mainfrankenpark einzudringen. Nach Angaben der Polizei näherte er sich einer Gebäudeseite, an der aktuell Bauarbeiten stattfinden, und machte sich an einer Gebäudewand zu schaffen. Dort verursachte er einen Schaden von rund 1500 Euro.