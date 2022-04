Albertshofen vor 36 Minuten

Mainfähre ChrisTina ist immaterielles Kulturgut

Die Bekanntgabe von Albertshofens Bürgermeister Horst Reuther, dass die Mainfähren nun zum immateriellen Kulturgut zählen und der Betrieb der Mainfähren in Franken vom bayerischen Ministerrat in das Landesverzeichnis eingetragen und zur Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis vorgeschlagen wurden, war das nachhaltigste Thema bei der Sitzung des Gemeinderates in der Gartenlandhalle.