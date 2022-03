Seit 2019 nimmt der Schulverband Mainbernheim-Rödelsee Förderprogramme zur Digitalisierung in Anspruch. 123 530 Euro wurden investiert, 108 875 Euro gab es an Förderung.

Mainbernheims Bürgermeister Peter Kraus informierte im Stadtrat über den Stand der Digitalisierung der Grundschule. Der Schulverband habe sich erfolgreich um Fördermittel aus den Zuschussprogrammen Digitalbudget 2019, Schülerleihgeräte, Lehrerdienstgeräte und Digitalpakt 2020 bis 2024 beworben. Mit der Installation der interaktiven Tafeln im Februar sei ein vorläufiges Ende erreicht worden. Die Schulhäuser seien an ein Glasfasernetz angeschlossen. Im Rödelseer Schulhaus sei in allen Geschossen eine Netzwerkinfrastruktur installiert worden, in Mainbernheim seien alle Klassen- und Nebenräume sowie die Verwaltung in das Netzwerk eingebunden. Alle Klassen hätten Notebooks, Dokumentenkameras und interaktive Tafeln. Für die Schülerinnen und Schüler gebe es 15 iPads.

Bürgermeister Kraus meinte, dass mit 88 Prozent die Förderung der Erstbeschaffung relativ hoch gewesen sei. Er wies aber darauf hin, dass man die Kosten für den laufenden Service und die Wiederbeschaffung nicht vergessen dürfe. Für die Schule könne der IT-Fachmann der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen in Anspruch genommen werden. Es gebe ein Programm, mit dem externe Dienstleistungen gefördert werden. Der dort angesetzte Stundenlohn für eine IT-Fachkraft von 38 Euro sei "fern aller Realität", verlautete aus dem Ratsgremium.

Da die Schülerzahlen weiter steigen, soll auch weiter investiert werden. Geplant sind laut Kraus unter anderem zwei weitere Dokumentenkameras zur Erweiterung der Unterrichtsmöglichkeiten im Gruppenraum in Mainbernheim und im Textilarbeitsraum Rödelsee und für jedes Schulhaus je ein Transportwagen für die iPads. Sollte im Schuljahr 2023/2024 eine zusätzliche Klasse gebildet werden können, würde unter anderem eine weitere interaktive Tafel benötigt.

Des Weiteren beschäftigte sich der Stadtrat mit einer bestehenden Funkanlage nahe der Bahnlinie. Diese soll um eine 5G-Sendeanlage erweitert werden.

Jüngst hatte sich das Ratsgremium mit Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der B8 und an der Rödelseer Straße beschäftigt. An beiden Stellen findet Anfang April nun eine Ortsbegehung statt. Wegen der Starkregenereignisse im vergangenen Jahr kündigte Kraus auch einen Besuch des Wasserwirtschaftsamtes noch im März an.

Im Versorgungspavillon im ehemaligen Turngarten sollen eine Getränketheke, ein Kühlschrank, ein Spülbecken und eine mobile Spülmaschine installiert werden. Für die Ausstattung will die Stadt versuchen, eine Förderung über das Regionalbudget zu bekommen.