Mainbernheim vor 1 Stunde

Mainbernheimer setzten ein Zeichen für den Frieden

Dunkle Zeiten brauchen helle Zeichen der Hoffnung. Viele kleine Zeichen für den Frieden setzten Mainbernheimer Bürgerinnen und Bürger am Mittwochabend in einer Menschen-Lichterkette entlang der Stadtmauer. Initiiert hatten diese Aktion Maria Edenharter und Thomas Bachleitner. "Die Situation im Osten Europas beschäftigt uns alle. Das hohe Gut Frieden ist auf einmal brüchig und schwach geworden, auch für uns“, zitiert eine von Thomas Bachleitner verfasste Pressemitteilung seine Mitinitiatorin Maria Edenharter. Mit der halbstündigen stillen Lichterkette, bei der knapp 200 Teilnehmende aller Altersgruppen vertreten waren, habe man nicht gegen etwas oder jemanden sein, sondern für den Frieden stehen wollen, heißt es in dem Schreiben abschließend.