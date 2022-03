Eine 14-jährige Schülerin traf sich nach Angaben der Polizei am Sonntag (27. März 2022) zwischen 16 und 17.30 Uhr sich mit ihren Freunden am Stromhaus neben dem Radweg zwischen Mainbernheim und Iphofen. Außerdem befand sich noch ein unbekannter Mann dort. Unvermittelt habe dieser angefangen, das Mädchen zu belästigen, so die Polizei.

Der Mann sprach sie mehrmals auf obszöne Weise an. Erst am späteren Abend vertraute sich die 14-Jährige ihren Eltern an, die die Polizeiinspektion Kitzingen verständigten. Eine Fahndung nach dem Mann blieb zunächst erfolglos. Es lag jedoch eine sehr genaue Personenbeschreibung vor, die nicht nur das Aussehen und die Kleidung des Unbekannten umfasste, sondern auch seine Tattoos.

14-Jährige sexuell belästigt: Verdächtiger ermittelt

Auch aufgrund der detaillierten Beschreibung des Mannes konnte die Polizei nun einen Verdächtigen ermitteln, wie am Donnerstag vermeldet wurde. Dabei soll es sich um einen 48-Jährigen aus Sachsen-Anhalt handeln, der sich vorübergehend im Kreis Kitzingen aufhält. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Vorschaubild: © asiandelight/Adobe Stock (Symbolbild)