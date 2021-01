Mein Name ist Maria Faiß und ich bin 24 Jahre alt und ich bin seit April 2020 Volontärin bei der Main-Post. Ursprünglich komme ich aus unserer Hauptstadt Berlin und habe dort bis zu meinem 18. Lebensjahr gewohnt. Vielleicht fragen sie sich jetzt: "Wie kommt man aus einer Großstadt wie Berlin nach Kitzingen? Und warum?"

Für das Studium hat es mich 2016 in das schöne Würzburg verschlagen und diese Entscheidung bereue ich nicht. Denn während meines Medienkommunikationsstudium bin ich bereits auf die Main-Post als Arbeitgeber aufmerksam geworden. Ich habe als Werksstudentin gearbeitet und auch die Redaktion in Kitzingen ist mir nicht fremd. Denn ich habe dort bereits ein Praktikum absolviert. An meinem "zweiten ersten Tag" empfingen mich also viele bekannte Gesichter, wenn auch mit Maske.

Nach der Redaktion in Würzburg und Bad Neustadt ist Kitzingen meine dritte Station in einer unserer Lokalredaktionen. Ich bin gespannt welche Themen in der Zeit auf mich zukommen und freue mich darauf den Landkreis weiter kennenzulernen.