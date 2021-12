Kitzingen vor 1 Stunde

Main-Post bleibt Amtsblatt

Die amtlichen Bekanntmachungen des Amtsgerichts Kitzingen werden auch im Jahr 2022 in der Main-Post, Ausgabe Kitzingen, veröffentlicht. Wie es in einer Mitteilung des Amtsgerichts heißt, ist die Kitzinger Ausgabe der Main-Post "als öffentliches Blatt bestimmt worden, in dem während des Jahres 2022 die Veröffentlichungen der amtlichen Bekanntmachungen des Amtsgericht Kitzingen erfolgen".