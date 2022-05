Possenheim vor 1 Stunde

Maibaum in Possenheim abgesägt: Laterne und Zaun beschädigt

Drei junge Männer haben am Sonntagabend den Maibaum in Possenheim auf halber Höhe abgesägt. Das berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Dafür sei einer der Täter am Baum nach oben geklettert und habe diesen auf halber Höhe mit einer elektrischen Kettensäge gekappt.