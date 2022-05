Nach einer coronabedingten Pause konnten wir dieses Jahr wieder unseren traditionellen Maiausflug durchführen. Aschaffenburg hatten wir uns vorgenommen. Eine interessante Altstadt und der Park Schönbusch versprachen viel Interessantes. Nach einigen krankheitsbedingten Absagen fanden sich 27 Personen am Pavillon zur Abfahrt mit dem Bus ein.

Über die A3 erreichten wir in knapp eineinhalb Stunden, unser Ziel, den Schlossplatz, wo uns zwei Stadtführerinnen zu einer Stadtführung von 120 Minuten erwarteten. Er stand unter dem Motto "Den Süden entdecken: Ein Stadtrundgang zum "südlichen Flair" in Aschaffenburg".

Wir erfuhren die Geschichte von Aschaffenburg anhand von Schloss, Pompejanum, der Altstadt und dem Bereich um die Stiftskirche. Etwas Besonderes war der Weg vom Schloss zum Pompejanum durch die grünen Wandelgänge, die sich in voller Blütenpracht zeigten. Nach der Führung, die in zwei Gruppen erfolgte, kehrten wir in einem Altstadtlokal zum Mittagessen ein.

Danach wartete ein weiterer Höhepunkt auf uns, nämlich der Park Schönbusch, außerhalb von Aschaffenburg gelegen. Auch hier hatten wir eine Führung vereinbart, die wie folgt beschrieben wird: "Zwischen Arkadia und Utopia – Park Schönbusch. Der Landschaftsgarten Schönbusch zum Kennenlernen. Alles scheint Natur, so glücklich ist die Kunst versteckt", unter diesem Motto lernen Sie auf unserem Parkrundgang die gestalterischen Höhepunkte kennen und tauchen ein in die darin verwurzelten Ideale des englischen Landschaftsgartens. Schönbusch war einer der ersten öffentlichen Parks im Deutschland des 18. Jahrhunderts, die sich einer neuen Formensprache bedienten. Noch heute werden Sie beim Lustwandeln an vielen Gestaltungsmerkmalen die damalige Sehnsucht und Suche der Menschen nach dem verlorenen Paradies und einer wahrhaft humanen und liberalen Gesellschaft ablesen". Diese Beschreibung hat nicht zu viel versprochen. Auf dem riesigen Gelände von etwa 165 Hektar zeigt sich eine von Menschen gestaltete, ideale Landschaft. "Arkadia und Utopia" sind eine treffende Beschreibung.

Nach der Führung kehrten wir in dem auf dem Gelände befindlichen Biergarten ein und genossen den schönen Frühlingstag. Danach traten wir die Rückfahrt nach Castell an. Das Wetter hatte mitgespielt, lediglich bei der Parkführung wurden wir mit einem kurzen Nieselregen bedacht.

Von: Horst Hoffmann (Wanderwart, Steigerwaldklub Castell)