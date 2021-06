Brück vor 36 Minuten

Maiandacht in Brück

„Dass wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit“, so die ansprechende Stimmung bei der Maiandacht vor der Filialkirche St. Jakobus in Brück. Bei einer wohltuenden Abendsonne unter dem Lindenbaum fanden sich viele Gemeindemitglieder zusammen taten das, was unter den derzeitigen Hygienebedingungen möglich war: Sie lauschten den Marienliedern der Vorsängergruppe, begleitet von der Orgel und untermalt vom Gezwitscher der Vögel, sprachen die Texte und empfahlen ihr Dorf, ihre Familien und sich selbst der Fürsprache der Gottesmutter. Es ist erstaunlich, so Diakon Lorenz Kleinschnitz, der den Gottesdienst unterstützt von Gemeindemitgliedern leitete, was in dem kleinen Ort Brück durch die Initiative der Kirchenverantwortlichen möglich ist. Durch die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter konnte so die Abendstunde im Mai in einem würdigen Rahmen stattfinden. Wenn es auch anders als sonst war, es war schön, es hat uns gutgetan, so die Gottesdienstbesucher.