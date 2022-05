Kitzingen vor 1 Stunde

Maiandacht an der Mariengrotte

Es war fast wie in alten Zeiten, die Mainandacht an der Mariengrotte im vertrauten Pfarrgarten in St. Vinzenz in der Kitzinger Siedlung, als sich der Seniorenkreis zum ersten Mal nach zwei Jahren traf, um zu beten, zu singen und Gemeinschaft zu erleben. Begleitet von Thomas Bambach auf der Gitarre, organisiert vom Seniorenteam Lolita Bambach, Angela Furkel, Elfriede Kieser und Waltraud Heinemann gestalteten Monika Fiedler und Diakon Lorenz Kleinschnitz die Stunde im Mai. Es hat uns allen gut getan, so etwas zu erleben, so die Teilnehmer.