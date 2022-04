Kitzingen vor 1 Stunde

Mai-Kundgebung des DGB in Kitzingen

Unter dem bundesweiten DGB-Motto "Gemeinsam Zukunft gestalten" lädt der DGB-Kreisverband Kitzingen zu einer Kundgebung am Sonntag, 1. Mai, ein, schreibt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. Die Kundgebung wird um 10 Uhr auf dem Kitzinger Marktplatz eröffnet, teilt die Gewerkschaft mit. Anschließend zieht der Demozug auf das Bleichwasen-Gelände, wo Norbert Zirnsak, 2. Bevollmächtigter IG Metall Würzburg, spricht. Die Veranstaltung wird von der Gruppe "One Cue" musikalisch begleitet.