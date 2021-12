Volkach vor 1 Stunde

Magische Autorenlesung am Nikolaustag

Neben dem Nikolaus gab es für die Schülerinnen der 5. und 6. Klasse der Mädchenrealschule Volkach ein weiteres Highlight, denn Armin Pongs besuchte die Mädchen und las aus seinem Buch "Der magische Kalender" vor. Begeistert lauschten die Zuhörerinnen dem abwechslungsreichen Vortrag und löcherten den Autor im Anschluss mit vielen Fragen. Am Ende des Tages hatten die Schülerinnen nicht nur eine Idee, was in dem Buch passiert, sondern erfuhren auch jede Menge über die Entstehung eines Buches. Die 5. Klassen hatten im Anschluss an die Lesung noch im Rahmen eines Schreibworkshops die Möglichkeit, Herr Pongs näher kennenzulernen.