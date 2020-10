Bei "Magie und Menü", einem "zauberhaften Dinner" im Gasthof Lamm in Geiselwind, erlebten rund 40 Gäste drei Zaubershows, eingebettet in ein Vier-Gänge-Menü. Der Zauberkünstler Mäd Schick (Klaus Hasselbacher) aus Markt Taschendorf nutzte den Auftritt, um sich bei den Mitarbeitern von Krankenhäusern, Pflegeheimen und sozialen Einrichtungen für ihren mutigen und kräftezehrenden Einsatz in der Corona-Pandemie zu bedanken. Das geht aus einer Pressemitteilung des Künstlers hervor.

Für die Landkreise Neustadt Aisch und Kitzingen verloste er jeweils eine Zaubershow, die vom stellvertretenden Landrat Neustadts, Reinhard Streng, und seiner Frau gezogen wurden. Streng zog das Los des evangelischen Seniorenheimes Neumühle in Bad Windsheim, seine Frau das des "Haus Bürgerspital" in Volkach.

Der Landrat hatte auch eine Überraschung dabei und überreichte "Mäd Schick“ einen Scheck über 100 Euro als Dank für das soziale Engagement des Künstlers und des Gasthofes Lamm. Spontan spendete Mäd Schick und die Familie Rückel vom Gasthof Lamm diesen Betrag laut Mitteilung an das CVJM in Haag, für den Ausbau eines Jugendtreffs in Geiselwind.