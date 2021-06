Mainbernheim vor 1 Stunde

Märchenoma zu Besuch

Was in früheren Jahren zum „Welttag des Buches“ so einfach war, nämlich dass Vorleser in die Schule kamen und aus ihren Lieblingsbüchern vorgetragen haben, war in diesem Jahr erneut nicht möglich. Denn die Kinder der jahrgangsgemischten Klassen an der Grundschule in Rödelsee befanden sich alle im Distanzlernen. Der Wunsch der Erst- und Zweitklässler war allerdings groß, dass doch die „Märchenoma“ einmal wieder in die Schule kommen sollte und eines ihrer liebevoll inszenierten Märchen vorträgt. So hat nun Frau Petersohn, die die Kinder bereits in früheren Jahren als „Märchenoma“ in der Schule besucht hat, ihr Wohnzimmer in eine Märchenkulisse verwandelt und dort für die Kinder das Märchen vom „Rotkäppchen“ aufgenommen. Damit war es möglich, dass sich die Kinder in der Schule das Märchen anschauen konnten – und das gleich wiederholt, weil sich ja die Klassen vor den Pfingstferien im Wechselunterricht und damit in unterschiedlichen Gruppen befanden. Nun bleibt der Wunsch, dass die Märchenoma doch einmal wieder „in Echt“ in die Schule kommt – und dann für alle Kinder zur gleichen Zeit.