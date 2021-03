Mainstockheim vor 57 Minuten

Mängel in der Sitzungsladung: Zwei Bauanträge vertagt

Eigentlich weiß Mainstockheims Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs das: Punkte nachträglich auf die Tagesordnung einer Sitzung aufzunehmen, das birgt Risiken und kann unter Umständen auch gehörig daneben gehen. So wieder einmal in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, in der zwei Bauanträge am Ende vertagt werden mussten.