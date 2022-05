Kitzingen vor 43 Minuten

Mädchenfahrrad vom Stellplatz der Realschule gestohlen

Gestohlen worden ist am Dienstag zwischen 7.30 und 13 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße in Kitzingen ein Kinderfahrrad. Dabei handelte es sich laut Polizeibericht um ein Mädchenfahrrad mit Sonderlackierung in der Farbe Aubergine. Es stand am Fahrradstellplatz der Realschule und war mit einem rosafarbenen Spiralschloss gesichert.