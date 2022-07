Volkach vor 1 Stunde

Mädchen für Technik begeistern

Online-Seminare führte die Wissenswerkstatt Schweinfurt für die 7. und 8. Klassen an der Mädchenrealschule durch, um die Schülerinnen an moderne Technik heranzuführen. "Wir programmieren einen Calliope" war das Thema des Kurses für die 8. Klassen. Die Schülerinnen entwickelten mit dem Microcontroller verschiedene Sternenbilder, es wurde eine Gitarre simuliert, eine Wetterstation, ein Würfel und ein Spiel (Papier, Schere, Stein …) programmiert. Die 7. Klassen lernten über die Videokonferenz den EV3 kennen. "Robotik mit dem EV3" lautete hier das Thema. Endsprechend wurden Roboter programmiert, so dass die Mädchen Einblicke bekamen, welche Technik hinter einem Rasenmäh- oder einem Staubsaugerroboter steckt. Herr Markus Dietz, der Dozent der Veranstaltung, freute sich über das rege Interesse der Schülerinnen und lud sie zu einem Besuch nach Schweinfurt ein - www.wiwe.sw.de. Ein absolut empfehlenswertes Ereignis.