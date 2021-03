Die viertteilige Reihe "Lust aufs Land" vom Bayerischen Rundfunk (BR) porträtiert heimische Bäuerinnen und Bauern und erzählt von ihren Ideen und Zielen. Auch Laura Seufert aus Iphofen stellt ihren elterlichen Winzerhof in der Sendung am Montag um 20.15 Uhr vor.

Die junge Winzerin sei durch einen Kollegen und Freund auf das Sendungsformat aufmerksam geworden. Bereits im vergangenen Jahr stellte Andi Weigand, ebenfalls aus Iphofen, sein Weingut bei "Lust aufs Land" vor. Vor allem auch jüngere Menschen von der Landwirtschaft zu begeistern sei eine Motivation für Seufert gewesen, bei dem Format mitzumachen. "Ich habe mitgemacht, weil ich Spaß daran habe, den Menschen unser Handwerk und unsere Tradition näherzubringen", erklärt sie.

Problemlose Dreharbeiten trotz Corona-Pandemie

Die 29-Jährige ist viel in der Welt herumgekommen, um dieses Handwerk zu perfektionieren. Sie war für längere Aufenthalte im Burgenland, in Frankreich und in Neuseeland. Über vier Generationen ist das Weingut in Iphofen im Besitz der Familie Seufert. Seit sechs Jahren ist aber zum ersten Mal eine Frau die Chefin. Seuferts Vater und Senior-Chef sei es anfangs nicht immer leicht gefallen, die Verantwortung abzugeben. Laura Seufert habe ihre eigene Idee vom Weinbau. Unter anderem setze sie zum Beispiel auf unfiltierte Weine.

"Ich möchte die Menschen mitnehmen in unsere tägliche Arbeitsstätte." Laura Seufert, Leiterin Weingut Seufert in Iphofen

Auch ihr Freund ist Winzer und hat früh den eigenen Familienbetrieb übernommen. Der Wermutstropfen: Dieser liegt fast 300 Kilometer entfernt im badischen Durbach bei Karlsruhe. Nichtsdestotrotz haben die beiden das Ziel, ihre elterlichen Weingüter mit neuen Ideen in die Zukunft zu führen.

Obwohl die Corona-Pandemie den Alltag erschwere, habe es für sie während der Dreharbeiten keine größeren Herausforderungen oder Probleme gegeben. "Die größte Herausforderung war tatsächlich, Termine zu finden, an denen alle Beteiligten Zeit hatten", sagt sie. Die Aufnahmen für die Sendung haben im Juni vergangenen Jahres begonnen und bis Ende Oktober gedauert. "Wir hatten insgesamt sechs Drehtage." Am besten habe ihr gefallen, ihre Ideen unverfälscht an die Menschen weitergeben zu können.

Sendetermine und weiteres Weingut aus dem Landkreis Kitzingen

Es gibt drei weitere Sendetermine der Reihe, den 29. März, 5. April und 12. April jeweils um 20.15 Uhr. In den anderen Folgen werden landwirtschaftliche Höfe aus Mittelfranken, Schwaben, Oberbayern und Niederbayern vorgestellt. Vom Obstbauern, Schweinewirt bis hin zum Fischereibetrieb ist alles dabei. Außerdem wird am 19. April die Wiederholung einer Folge aus der vergangenen Staffel gezeigt. Auch dort ist ein Winzerhof aus dem Landkreis Kitzingen vertreten. Das Weingut Hillabrand in Willanzheim stellt in dieser Folge seine Arbeit vor.

Was sich Winzerin Laura Seufert von ihrer Teilnahme erhofft, ist für sie leicht zu sagen: "Ich möchte die Menschen mitnehmen in unsere tägliche Arbeitsstätte." Dabei wolle sie das Bewusstsein für die biologische Landwirtschaft, die Region Unterfranken und deren Landschaft stärken.