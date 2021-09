Prichsenstadt vor 23 Minuten

Lücke im Radwegenetz zwischen Prichsenstadt und Laub wird geschlossen

Das Staatliche Bauamt Würzburg baut im Zeitraum vom 27. September bis voraussichtlich 29. Oktober einen neuen Radweg entlang der Staatsstraße 2260 von Prichsenstadt in Richtung Laub. Der Radweg beginnt am Ortsausgang Prichsenstadt ab der Einmündung „Bei der Bahn“ und verläuft auf einer Länge von rund 500 Meter parallel zur St 2260 bis zur Einmündung des Wirtschaftswegs in Richtung Stadelschwarzach, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Würzburg.