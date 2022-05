Mainfrankenpark vor 8 Stunden

"Lucia di Lammermoor" aus der Met

Die Neuproduktion der Oper „Lucia di Lammermoor“ von Gaetano Donizetti überträgt das Cineworld Mainfrankenpark am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr live aus der Metropolitan Opera New York. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kinos hervor. Die Uraufführung 1835 war einer der größten Triumphe, den das neapolitanische Theater je erlebt hatte. Großen Anteil an diesem bis heute anhaltenden Erfolg hatte Lucias berühmte Wahnsinnsarie, eine der berührendsten Opernszenen überhaupt, so die Mitteilung. Unter der musikalischen Leitung des Italieners Riccardo Frizza singen und spielen die in Florida geborene Opern-Sopranistin Nadin Sierra, der mexikanische Tenor Javier Camarena, Bariton Artur Rucinski und der englische Bass Matthew Rose. Für die Produktion verantwortlich zeichnet Simon Stone. Die Live-Übertragung dauert rund drei Stunden und 45 Minuten und ist in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Im Bild die Sopranistin Nadin Sierra in der Rolle der Lucia di Lammermoor. Karten unter www.cineworld-main.de