Louis Faller gewinnt beim Polisina-Golf-Turnier

Als ein Höhepunkt der Saison im Golfclub (GC) Schloss Mainsondheim gilt das Turnier des Ochsenfurter Best Western Hotels Polisina und des Iphöfer Weinguts Hans Wirsching. Das schreibt das Hotel Polisina in einer Pressemitteilung. "Sie gehören zu unseren langjährigen Premium-Sponsoren", würdigte GC-Vizepräsident Otto Lobenwein, bei der Siegerehrung das Engagement der Polisina-Direktorin Daniela Michel und Andrea Wirsching vom Iphöfer Weingut.

Den Bruttosieg holte sich Louis Faller, heißt es in der Mitteilung. Da er bei der Siegerehrung verhindert war, nahm Antonin Meier den Preis entgegen. Heuer sicherte sich unter den Golfern aus ganz Deutschland Karin Rickert vom GC Aschaffenburg mit 28 Bruttopunkten den Bruttosieg der Damen. Als Bester der Nettoklasse A durfte sich Wolfgang Menth feiern lassen, die weiteren Preise gingen an Katja Pfertner-Rüdiger und Andrea Reith.

In der Nettoklasse B gewann Alfred Schenkel vor Marianne Schüttenberg und Johann Dehn, die weiteren Hotelgutscheine verdienten sich in der Nettoklasse C Dieter Geißer, vor Peter Gehring und Sibylle Blank. Die Sonderwertungen des "Nearest-to-the Pin" gewannen Udo Gortrat und Katha Pfertner-Rüdiger, den Longest Drive landete Rainer Dehn.

Unter dem Motto "Feiern und helfen" fand eine Tombola statt, bei der es unter anderem Hotelgutscheine zu gewinnen gab. Der Erlös kommt der Station Regenbogen an der Uni-Klinik Würzburg zugute, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.