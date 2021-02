Kitzingen vor 1 Stunde

Lotti und Katinka suchen ein Zuhause

Die beiden Kitten Lotti und Katinka suchen ein gemeinsames, liebevolles Zuhause bei Menschen, die wissen, dass mit den beiden besten Freundinnen eine Verantwortung über viele Jahre einzieht. Lotti, das Tigerchen, wurde am 1. August 2020 geboren und wird bei Abgabe bereits kastriert sein. Die schwarze Katinka ist noch zu jung, sie wurde Anfang Oktober 2020 geboren und muss bei ihren neuen Dosenöffnern kastriert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierheims. Geimpft und gechipt sind sie beide. Anfangs sind Lotti und Katinka noch schüchtern. Da sie wie alle jungen Katzen sehr verspielt und lebhaft sind, werden sie sich mit Spielzeug schnell davon überzeugen lassen, dass in ihrem Zuhause kein Gefahr droht und schnell zutraulich werden. Die kleine Katinka ist dabei anscheinend die Mutigere. Nach Eingewöhnung und Kastration müssen die beiden Freigänger werden. Weitere Infos im Tierheim unter Tel.: (09321) 5063 und www.tierheim-kitzingen.de