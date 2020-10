Tiefenstockheim vor 36 Minuten

Lore und Albin Ruhl sind seit 65 Jahren ein Paar

Das Jubelfest der eisernen Hochzeit feierten Lore Ruhl (84) und Albin Ruhl (87) aus Tiefenstockheim. Kennengelernt hatten sich die beiden am Bahnhof in Würzburg. Am 7. Oktober 1955 läuteten für sie die Hochzeitsglocken. Lore Ruhl stammt aus Versbach. 19 Jahre arbeitete die Hausfrau und Mutter bei Fehrer in Kitzingen. Albin Ruhl war Schreiner. Unter anderem war er 28 Jahre lang bei der Firma Knauf in Iphofen. Viele Jahre war er passionierter Jäger. Das Ehepaar freut sich über fünf Kinder – drei Buben und zwei Mädels – und mittlerweile auch über sechs Enkel und vier Urenkel.