Loch in Reifen gestochen

Mit einem spitzen Gegenstand hat eine unbekannte Person in der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, in der Alemannenstraße in Kitzingen ein Loch in die Außenflanke des hinteren Reifens eines geparkten Pkws gestochen. Es entstand ein Schaden von circa 150 Euro.