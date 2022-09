Kitzingen vor 1 Stunde

Loch in Glastür von Pizzeria geschlagen

Eine unbekannte Person hat bereits in der Zeit vom 30. August, 23.15 Uhr, bis 31. August, 11.20 Uhr, in einer Pizzeria in der Repperndorfer Straße in Kitzingen gegen den Glaseinsatz der Zugangstüre geschlagen. Dadurch entstand ein kleines Loch in der Scheibe. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro.